Студент получил ранение возле общежития МГУ

Возле общежития МГУ был ранен студент. Об этом передает РЕН ТВ.

Сообщается, что инцидент произошел вечером 24 января на улице Шверника в Москве. Получивший ранение 19-летний студент был госпитализирован.

По предварительной информации, конфликт был между девушкой и парнем, после чего он ранил себя сам. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Портал iz.ru писал о том, что 22 января 19-летний студент МГТУ имени Баумана убил 19-летнюю Татьяну Страхову, с которой вместе снимали квартиру. По предварительным данным, молодой человек задушил девушку, после чего нанес ей колото-резаные раны в область шеи и тела.