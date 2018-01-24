Российские члены экспедиции на МКС признаны медкомиссией годными к полету

Главная медицинская комиссия признала годными к полету российских членов экипажа новой экспедиции на МКС Олега Артемьева и Алексея Овчинина.

Информацию об этом распространил «Роскосмос» в среду, 24 января.

«По результатам заседания [медицинской] комиссии космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев и Алексей Овчинин признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья», — цитирует сообщение ТАСС.

Отправка экипажа новой экспедиции на МКС запланирована на 15 марта с космодрома Байконур.

19 января астронавт НАСА, экс-сотрудница ЦРУ Джанет Эппс прекратила подготовку к полету на МКС.

Эппс, которая должна была стать первой афроамериканкой в космосе, отказалась от полета по личным причинам, ее заменит специалист по космической медицине Серена Оньон-Чэнселлор, которая изначально была дублером.