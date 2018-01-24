Президент Болгарии назвал стратегически важными отношения с Россией

Президент Болгарии Румен Радев отметил стратегическую важность отношений с Россией не только для республики, но и для всех европейских стран. Об этом он заявил на пресс-конференции в Софии.

«Положил начало нормализации отношений с Россией, которые имеют стратегическую важность не только для Болгарии, но и для Европы», — приводит ТАСС выдержку из речи болгарского лидера.

Он также выразил уверенность в том, что в год 140-летия освобождения Болгарии от османского рабства в Русско-турецкой войне (1877-1878) сторонам удастся вывести отношения из «ледяной эпохи».

11 декабря на торжественных мероприятиях по случаю 140-летия взятия Плевны Румен Радев напомнил о роли русских войск в освобождении этого города, которое стало одной из «важнейших страниц в истории освободительной Русско-турецкой войны».