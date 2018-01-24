Рост промпроизводства в России в 2017 году составил 1%

Промышленное производство в России, по итогам 2017 года, увеличилось на 1% по сравнению с показателем за предыдущий, 2016 год. Однако этот показатель ниже, чем было в 2016 году, когда рост промпроизводства составил 1,3%.

Об этом сообщает Росстат.

«Газета.ру» сообщает, что в четвертом квартале 2017 года не было ни одного сектора, показавшего положительную динамику, а промышленный спад составил 1,7%. Отмечается, что в декабре минувшего года снижение промышленного производства замедлилось до 1,5%.

Ранее СМИ сообщили о просьбе ФСБ приостановить работу предприятий на время ЧМ-2018.