Плодоовощной склад горит в Омске

В центральной части Омска загорелся плодоовощной склад, участие в тушении пожара принимают более 50 огнеборцев, сообщает региональный главк МЧС.

По данным ТАСС, площадь пожара достигает 300 кв. м. К тушению огня привлечено 12 единиц спецтехники. Склад на момент прибытия пожарных горел на всей площади, данных о пострадавших нет.

Пожар возник утром, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 7:22 местного времени.

Портал iz.ru сообщал, что в холодное время года пожары в России традиционно увеличиваются. Ранее в среду двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в Брянской области, один человек погиб при пожаре в бытовке в Подмосковье.