Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в Брянской области

При пожаре в частном доме в Брянской области погибли двое детей и двое взрослых, передает РЕН ТВ.

Сообщается, что трагедия произошла в ночь на среду, 24 января, в частном доме в деревне Пигарево Комаричского района. Эксперты сейчас устанавливают, что стало причиной возгорания.

Портал iz.ru писал о том, что 22 января в селе Седельниково Омской области загорелся частный дом семьи с приемными детьми. Жертвами трагедии стали пятеро детей от шести до 18 лет.