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Пожар произошел на складе станции «Петровско-Разумовская» метро Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пожар площадью 200 кв. м произошел на складе Московского метрополитена в северной части столицы. Как информирует пресс-служба городского главка МЧС, к настоящему моменту возгорание ликвидировано.

«В 14:28 мск... поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Яблочкова, д. 49Б (СВАО, Бутырский). Происходило открытое горение утеплителя на площади 200 кв. м во временном разноуровневом сооружении на территории стройки», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В этом помещении находится временный склад стройматериалов станции «Петровско-Разумовская» Люблинско-Дмитровской ветки метро. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

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