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Открытое горение в мебельном цехе в Подмосковье ликвидировано

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству мебели в Воскресенском районе Подмосковья. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 2:59 — ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Портал iz.ru писал о том, что возгорание произошло вечером 22 января деревне Юрасово на юго-востоке Подмосковья. К тушению огня привлекались около 50 пожарных и 13 единиц техники.

По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.

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