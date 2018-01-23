Открытое горение в мебельном цехе в Подмосковье ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству мебели в Воскресенском районе Подмосковья. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 2:59 — ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Портал iz.ru писал о том, что возгорание произошло вечером 22 января деревне Юрасово на юго-востоке Подмосковья. К тушению огня привлекались около 50 пожарных и 13 единиц техники.

По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.