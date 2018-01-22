Крупный пожар возник в хранилище семечек в Оренбургской области
В Оренбургской области возник крупный пожар на хлебоприемном пункте (элеватор). В ликвидации возгорания принимает участие более 40 спасателей. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 15:44 по местному времени (13:44 мск).
«Хлебоприемный пункт горит на станции Дубиновка Кувандыкского городского округа. На месте работают 41 человек и 17 единиц техники», –– отметили в МЧС.
Площадь пожара составляет не мнее 100 кв. м. Здание элеватора эквивалентно пятиэтажному дому. Информация о погибших и пострадавших не поступала.
По предварительным данным, в хранилище находятся семечки подсолнечника.
22 января портал iz.ru сообщил, что сильный пожар произошел на ферме в Архангельской области. Погибло около 400 свиней и поросят. По данным МЧС, на свиноферме были выявлены нарушения противопожарной безопасности.