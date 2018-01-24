Пожар возник на складе на Перовском шоссе в Москве

Склад локомотиворемонтного завода загорелся на Перовском шоссе в Москве.

По данным РЕН ТВ, на месте наблюдается открытое горение, черный густой дым. Площадь пожара достигает 200–300 кв. м. Отмечается, что внутри могут быть баллоны.

В ликвидации пожара участвуют 12 машин МЧС. На месте находятся две бригады скорой помощи и полиция.

Ранее 23 января пожар произошел на складе стройматериалов станции «Петровско-Разумовская» Люблинско-Дмитровской линии московского метро. Площадь горения составила 200 кв. м.