Чиновники Минлесхоза Оренбуржья уволены после скандального видео

Министр лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области Виктор Тонких, а также его заместители Дмитрий Тетерятник, Игорь Добровидов и Владимир Рябов уволены после появившегося в сети видео с их участием. Об этом сообщается на портале регионального правительства.

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг заявил о том, что подобное поведение недостойно госслужащего. Глава региона отметил, что решение об увольнении руководства Минлесхоза «пришло в первые секунды просмотра» скандального ролика.

«Такое поведение недостойно государственного служащего, оно нарушает все моральные нормы. Можно закрыть глаза на глупость молодых ульяновских курсантов. Но возраст и положение этих «артистов» позволяют им претендовать только на премию Дарвина», — отметил губернатор.

Портал iz.ru писал о том, что ролик появился в сети 23 января. В клипе чиновники регионального Минлесхоза пьют пиво и играют в карты. В нем также человек, похожий на экс-главу ведомства, зачитывает несколько «указов губернатора» о том, что в лесу области появились «чудовища». Участники видео также переодеваются в женские костюмы исторических персонажей и имитируют мужской стриптиз.

Сообщается, что исполняющим обязанности министра лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области назначен Владимир Морозов, ранее занимавший пост замглавы министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Напомним, ранее разгорелся скандал с участием курсантов Ульяновского летного училища, которые полуобнаженными снялись в ролике под известный клип Satisfaction итальянского диджея Бенни Бенасси. Ректору учебного заведения вынесено представление «о привлечении виновных лиц из числа педагогических работников к дисциплинарной ответственности».

После информации о том, что курсантов могут отчислить, студенты разных вузов стали размещать в сети ролики с подобными танцами в их поддержку.