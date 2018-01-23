Microsoft пригрозила судом отказавшемуся от автообновления Windows 10

Microsoft может подать в суд на пользователя за непослушание. Проблемы могут возникнуть у тех, кто отключает автообновление Windows 10.

По правилам компании, такой клиент нарушает соглашение с производителем. Выяснил это пользователь из России — он хотел отключить функцию из-за того, что обновления занимают много места на жестком диске.

Модераторы пригрозили: самоуправство обернется повесткой в суд, причем ответственность можно понести не только административную. Статья «Нарушение авторских прав» предусматривает до 6 лет тюрьмы.