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Британцы подвергли сомнению слова генерала о «враждебной России»

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Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska/dpa
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Жители Великобритании критически отнеслись к заявлению главы генштаба страны генерала Николаса Картера о том, что Россия может неожиданно начать «враждебные действия». Картер заявил в понедельник, что «агрессия Москвы» против Лондона может быть направлена на инфраструктуру по обеспечению европейской безопасности, слова генерала процитировали ряд британских СМИ.

Британцы обсуждают заявление генерала в соцсетях, считая его «паникерством».

Многие пишут, что у них «не получается ненавидеть Россию». «Многие из нас были бы рады, если бы нашу страну возглавил Путин. Он бы не позволил ей стать подстилкой Европы», — такое мнение высказал один из пользователей сети. Некоторые отмечают, что непонятно, кто кому угрожает — НАТО, тратящий на вооружение в 15 раз больше РФ, или Россия.

Ряд пользователей связали заявление генерала со стремлением увеличить военный бюджет страны.

Портал iz.ru сообщал, что глава генерального штаба Великобритании Ник Картер заявил об отставании возможностей британской армии от российской.

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