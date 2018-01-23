Главу Аргентины призвали просить у России помощи в поисках подлодки

Аргентинский депутат Гильермо Кармона отправил лидеру страны Маурисио Макри письмо с просьбой обсудить с президентом России Владимиром Путиным продление помощи в поисках пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан».

«Кармона направил президенту Маурисио Макри письмо, чтобы попросить его обратиться к Владимиру Путину с просьбой продолжить помощь в поисках субмарины», — цитирует «РИА Новости» сообщение, размещенное на сайте депутата.

Во вторник, 23 января, Владимир Путин встретится в Москве с аргентинским коллегой Маурисио Макри. Планируется, что лидеры двух стран обсудят вопросы политики и экономики, а по итогам переговоров подпишут совместное заявление.

Подводная лодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. На борту подводного судна находились 44 моряка. Спустя две недели — 30 ноября — экипаж был официально признан погибшим, но поиски самой подлодки или ее останков продолжены.