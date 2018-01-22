Прямой эфир

Продажу мяса убитых для регуляции численности животных могут запретить

0
Фото: ТАСС/Виктор Бартенев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минприроды предложило ввести запрет на реализацию мяса животных, убитых в целях регуляции численности. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Министерство внесло в правительство проект закона, который уточняет нормы регулирования численности охотничьих ресурсов.

«Законопроектом предлагается запретить оборот продукции охоты, полученной в результате регулирования численности (за исключением шкур и черепов хищных животных, которые как продукция охоты не пользуются особым спросом в отличие от мяса диких животных)», — подчеркивает пресс-служба министерства.

Соответствующие меры принимаются в целях борьбы со злоупотреблением при регулировании. Таким образом, вся продукция охоты будет уничтожаться.

Кроме того, законопроект разрешает отстрел или отлов диких животных без разрешения на охоту, если нападение животных угрожает здоровью и жизни человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госдума вернется к вопросу о притравочных станциях
Согласительную комиссию по закону о запрете контактной притравки охотничьих собак сформируют на этой неделе
Хозяевам собак в Швейцарии запретили мешать питомцам лаять

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017