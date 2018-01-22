Продажу мяса убитых для регуляции численности животных могут запретить

Минприроды предложило ввести запрет на реализацию мяса животных, убитых в целях регуляции численности. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Министерство внесло в правительство проект закона, который уточняет нормы регулирования численности охотничьих ресурсов.

«Законопроектом предлагается запретить оборот продукции охоты, полученной в результате регулирования численности (за исключением шкур и черепов хищных животных, которые как продукция охоты не пользуются особым спросом в отличие от мяса диких животных)», — подчеркивает пресс-служба министерства.

Соответствующие меры принимаются в целях борьбы со злоупотреблением при регулировании. Таким образом, вся продукция охоты будет уничтожаться.

Кроме того, законопроект разрешает отстрел или отлов диких животных без разрешения на охоту, если нападение животных угрожает здоровью и жизни человека.