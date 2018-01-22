Поезд врезался в ограждение на станции в Австралии

Поезд врезался в ограждение на станции в австралийском Сиднее, в результате чего 16 человек пострадали.

Как сообщает газета Sydney Morning Herald, поезд врезался в буферный упор в конце платформы. По меньшей мере три человека получили серьезные травмы.

На место происшествия прибыли кареты скорой помощи, пожарные и три вертолета. Причина инцидента пока не установлена.

Ранее пять человек, в том числе ребенок, стали жертвами столкновения поезда и автомобиля в Мексике.