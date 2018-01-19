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Пять человек погибли в аварии на железнодорожном переезде в Мексике

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Фото: Global Look Press/Liz Gregg
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Пять человек, в том числе ребенок, стали жертвами столкновения поезда и пикапа в Мексике.

Инцидент произошtл 18 января на железнодорожном переезде в штате Халиско.

По данным службы гражданской обороны, водитель машины пытался проскочить перед составом, но не успел.

В больницу были доставлены десять человек, большинство из них дети разного возраста, сообщает «РИА Новости».

Ранее в тот же день в пригороде Мехико произошло крушение поезда, в результате которого погибли пять пассажиров.

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