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Аэроэкспресс сбил мужчину на севере Москвы

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Под колесами аэроэкспресса, следовавшего в столичный аэропорт Шереметьево, погиб мужчина.

Как информирует ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елену Марковскую, инцидент произошел на перегоне Бутырская–Бескудниково Савеловского направления железной дороги. «По предварительным данным, он переходил железнодорожные пути в неустановленном месте», — сообщила она.

 В настоящий момент личность погибшего устанавливается. По данному факту проводится доследственная проверка.

Ранее портал iz.ru сообщал, что следовавший из Шереметьево аэроэкспресс сбил переходившего в неположенном месте пути мужчину.

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