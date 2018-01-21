Генштаб Турции доложил о последних результатах операции в Сирии

Турецкие военные в рамках операции «Оливковая ветвь» уничтожили 153 цели курдских вооруженных формирований в Африне на севере Сирии.

«Продолжаются атаки на заранее намеченные цели и их уничтожение при поддержке сухопутных войск. На данный момент поражены 153 цели, принадлежащие террористам, в том числе убежища, склады с оружием. Операция продолжается в плановом режиме», — говорится в заявлении генштаба Турции в воскресенье.

Как писал портал iz.ru, 20 января Анкара объявила о начале операции «Оливковая ветвь» в Сирии против курдских формирований, которые в Турции признаны террористическими. Жертвами авиаударов в Африне уже стали как минимум девять человек.