Здание конторы купца Морозова загорелось в Барнауле

В Барнауле возник пожар в одном из исторических зданий — конторе купца Морозова, пожар тушат почти 80 пожарных, сообщило ГУ МЧС по Алтайскому краю.

«В 12:50 местного времени (8:50 мск) поступило сообщение о возгорании административного здания в Центральном районе в городе Барнауле. На ликвидации последствий пожара работает оперативная группа из 79 человек, 25 единиц техники», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

Пожар был локализован в 14:30, площадь возгорания составила 280 кв. м. По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

Здание конторы купца Морозова горит открытым пламенем, сотрудники полиции перекрыли движение транспорта в районе пожара.

Здание входит в комплекс построек купца Андрея Григорьевича Морозова, в начале XX века в здании располагалась его купеческая контора.