Возгорание в Военно-морском институте в Петербурге локализовано

Пожарные ликвидировали возгорание в здании Военно-морского института в Санкт-Петербурге. Погибших и пострадавших нет, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. Силами пожарной команды военного вуза и прибывших на место расчетов МЧС возгорание локализовано», — говорится в заявлении департамента.

К ликвидации пожара привлечено 110 человек и 22 единицы техники. В настоящее время выясняются причины возгорания, передает телеканал РЕН ТВ.

Как сообщал портал iz.ru, пожар произошел в одном из корпусов Военно-морского института, расположенного на Васильевском острове. Возгорание возникло в подсобном помещении, которое располагается на четвертом этаже нежилого здания. Площадь возгорания достигла 1000 кв. м.