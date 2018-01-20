Площадь пожара в Военно-морском институте в Петербурге достигла 1000 кв. м

Площадь пожара в здании Военно-морского института в историческом центре Санкт-Петербурга достигла 1000 кв. м. Данных о пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По информации экстренных служб, возгорание возникло в подсобном помещении, расположенном на четвертом этаже нежилого здания. Данное помещение находится на ремонте, курсанты здесь не живут. В настоящее время в ликвидации возгорания задействованы 110 человек и 22 единицы техники.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность проводки, передает ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, о возгорании в здании Военно-морского института рассказали очевидцы. ЧП произошло в одном из корпусов учреждения, расположенного на Васильевском острове. Видеокадры пожара опубликовал телеканал РЕН ТВ.