Назван соперник Роя Джонса в его последнем бою

Бывший чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший в последнем бою в профессиональной карьере встретится с американским бойцом Скоттом Сигмоном.

Поединок пройдет в родном городе Джонса — Пенсаколе, расположенном в штате Флорида, передает «Спорт-экспресс».

Ранее портал iz.ru сообщал, что Джонс озвучил дату своего последнего боя. Выступление состоится 8 февраля.

Рой Джонс — первый в мире боксер, который становился чемпионом мира в четырех весовых категориях. В активе спортсмена 65 побед, в том числе 47 — нокаутом, и девять поражений.

В последний раз он выходил на ринг в феврале 2017 года. В бою против американца Боба Ганна он одержал победу техническим нокаутом.