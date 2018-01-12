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Чемпион WBC Уайлдер приговорен к общественным работам за марихуану

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Joel Plummer
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Американский боксер, чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер признан виновным в хранении марихуаны, сообщает портал Boxingscene.

Суд приговорил его к 30 дням тюрьмы условно с испытательным сроком на два года и 60 часам общественных работ.

Спортсмена арестовали в городе Таскалуса (штат Алабама) еще в июне. Причиной послужил сверток с наркотиком, который был случайно обнаружен полицией в салоне его автомобиля.

В ноябре Уайлдер в шестой раз защитил титул чемпиона мира WBC, нокаутировав в первом раунде канадца Бермейна Стиверна. На счету 32-летнего боксера 39 побед (38 — нокаутом) в 39 боях.

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