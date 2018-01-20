Победитель боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном станет чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории.

Как заявил президент UFC Дэйна Уайт, поединок пройдет 7 апреля в Бруклине в рамках турнира UFC 223. Бой будет носить титульный статус, так как действующий чемпион, ирландец Конор Макгрегор, был лишен пояса из-за долгого отсутствия в октагоне.

Ранее сообщалось, что турнир UFC впервые пройдет на территории России.

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