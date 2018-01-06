Названа дата следующего боя Александра Емельяненко

Российский боец Александр Емельяненко 4 марта проведет бой с поляком Шимоном Байором. Об этом сообщил оппонент россиянина на своей странице в Facebook.

«4 марта в городе Самаре на турнире «Битва на Волге» я буду драться с Александром Емельяненко», — написал Байор.

Последний бой Александра Емельяненко прошел 18 декабря. Российский спортсмен победил нокаутом Вирджила Цвикера. После возобновления карьеры Емельяненко одержал две победы в двух матчах.

Как писал портал iz.ru, в конце декабря Александр Емельяненко предстал перед болельщиками в новом шокирующем образе — спортсмен побрился налысо и сделал на голове татуировку.

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