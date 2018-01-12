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Первое шоу UFC в России запланировано на 14-15 сентября в Москве

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Фото: Global Look Prees/Jason Silva
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Первое шоу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России запланировано на 14–15 сентября 2018 года в Москве. Об этом сообщили в спорткомплексе «Олимпийский».

Ожидается, что в первом турнире по смешанным единоборствам UFC примет участие Хабиб Нурмагомедов, а его соперником выступит Конор Макгрегор или Тони Фергюсон.

«Скорее всего, этот турнир будет организован под Хабиба. Сначала он сразится в апреле с Фергюсоном, а потом нам выделят дату на бой с Макгрегором. Хотя не исключаю того, что заставят подождать Фергюсона до сентября, а апрельского боя вообще не будет», — сказал Нурмагомедов-старший RT. Он также добавил, что в других поединках теоретически могут принять участие и другие российские звезды UFC.

В столичном спортивном комплексе «Олимпийский» подтвердили, что арена на 35 тыс. мест предварительно забронирована на 14 и 15 сентября именно для этого мероприятия.

UFC постепенно расширяет свою географию: помимо США турниры проходили в Канаде, Бразилии, Австралии, Великобритании, Германии, Японии, Швеции, Мексики, Ирландии, Китая, Новой Зеландии, Нидерландов, Сингапуре, Польше, ОАЭ, Хорватии, Пуэрто-Рико, Филиппинах и Южной Корее. Турнир UFC в России станет самым значимым событием из мира ММА в стране.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Нурмагомедов и Макгрегор обменялись оскорблениями в Twitter.

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