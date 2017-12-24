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Друг бойца UFC Макгрегора потренировал сотрудников ФСБ

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Фото: ТАСС/imago/Fotomag
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Ирландский боец смешанного стиля Артем Лобов посетил Москву. Спортсмен провел тренировку для сотрудников ФСБ.

Лобов по прозвищу Русский Молот, являющийся близким другом Конора Макгрегора, провел мастер-класс для сотрудников российской спецслужбы. Видеозапись с тренировки была опубликована в Twitter-аккаунте телеканала RT.

Конор Макгрегор — один из самых известных бойцов смешанного стиля. Является действующим чемпионом UFC в легком весе. Последний бой Макгрегора состоялся в августе этого года. Он проиграл американцу Флойду Мэйуэзеру в 10-м раунде техническим нокаутом.

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