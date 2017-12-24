Друг бойца UFC Макгрегора потренировал сотрудников ФСБ
Ирландский боец смешанного стиля Артем Лобов посетил Москву. Спортсмен провел тренировку для сотрудников ФСБ.
Лобов по прозвищу Русский Молот, являющийся близким другом Конора Макгрегора, провел мастер-класс для сотрудников российской спецслужбы. Видеозапись с тренировки была опубликована в Twitter-аккаунте телеканала RT.
Конор Макгрегор — один из самых известных бойцов смешанного стиля. Является действующим чемпионом UFC в легком весе. Последний бой Макгрегора состоялся в августе этого года. Он проиграл американцу Флойду Мэйуэзеру в 10-м раунде техническим нокаутом.
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