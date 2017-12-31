Нурмагомедов победил бразильца Эдсона Барбозу в бою UFC

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов победил бразильца Эдисона Барбозу в бою Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Поединок Нурмагомедова и Барбозы состоялся в Лас-Вегасе. Россиянин по итогам трех раундов одержал победу единогласным решением судей.

Для 29-летнего Нурмагомедова эта победа стала 25-й в 25 боях, бразилец потерпел пятое поражение в 24 поединках.

Как ранее писала «Газета.ру.», Барбоза не очень силен в партере.

30 декабря у Нурмагомедова родился сын.

Бой Нурмагомедова с Тони Фергюсоном должен был состояться в марте 2017 года в Лас-Вегасе, но россиянин был госпитализирован после усиленной сгонки веса перед боем.