Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов сразится с бразильцем Эдсоном Барбозой за право на бой за титул чемпиона UFC в легком весе — с чемпионом Тони Фергюсоном.

Об этом стало известно накануне поединка, который пройдет 31 декабря в Лас-Вегасе.

Бразилец не очень силен в партере и будет всеми силами пытаться работать в стойке, сообщает «Газета.ру.».

Кроме того, у Барбозы только 19 побед при 4 неудачах, тогда как у россиянина — 24 и ни одного поражения.

Бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном должен был состояться в марте текущего года в Лас-Вегасе в рамках шоу UFC 209. Однако поединок вынужденно отменили из-за того, что россиянин был госпитализирован после усиленной сгонки веса перед боем. Также сообщалось, что у Нурмагомедова обнаружили камни в почках и спортсмен испытывал сильные боли в печени. Победитель этого поединка должен был стать претендентом на титул чемпиона организации в легком весе, которым в настоящее время владеет ирландец Конор Макгрегор.