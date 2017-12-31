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Нурмагомедов сразится с бразильцем Эдсоном Барбозой

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jason Silva
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Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов сразится с бразильцем Эдсоном Барбозой за право на бой за титул чемпиона UFC в легком весе — с чемпионом Тони Фергюсоном.

Об этом стало известно накануне поединка, который пройдет 31 декабря в Лас-Вегасе.

Бразилец не очень силен в партере и будет всеми силами пытаться работать в стойке, сообщает «Газета.ру.».

Кроме того, у Барбозы только 19 побед при 4 неудачах, тогда как у россиянина — 24 и ни одного поражения.

Бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном должен был состояться в марте текущего года в Лас-Вегасе в рамках шоу UFC 209. Однако поединок вынужденно отменили из-за того, что россиянин был госпитализирован после усиленной сгонки веса перед боем. Также сообщалось, что у Нурмагомедова обнаружили камни в почках и спортсмен испытывал сильные боли в печени. Победитель этого поединка должен был стать претендентом на титул чемпиона организации в легком весе, которым в настоящее время владеет ирландец Конор Макгрегор.

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