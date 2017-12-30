У бойца ММА Хабиба Нурмагомедова родился сын

У российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова родился сын. Об этом сообщается на странице клуба Eagles MMA в Instagram.

Для Нурмагомедова это второй ребенок, в июне 2015 года у него родилась дочь, пишет «Газета.ру».

Портал iz.ru писал о том, что в ночь с 30 на 31 декабря Нурмагомедов проведет бой против бразильца Эдсона Барбозы в Лас-Вегасе. Российский боец занимает вторую строчку десятке легковесов UFC.

В активе 29-летнего Нурмагомедова 24 победы в 24 боях, У его противника у противника 23 поединка и четыре поражения. Перед поединком российский боец отметил большой опыт Барбозы в муай-тай и кикбоксинге.