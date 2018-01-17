Прямой эфир

UFC впервые привезет турнир в Россию

0
Фото: Global Look Press/Panoramic
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) впервые пройдет на территории России. Об этом сообщил российский боец Алексей Олейник. 

«Сегодня был подписан контракт UFC с Россией. Всё договорено, всё официально. UFC заходит в Россию», — заявил Олейник в беседе с Championat.com.

Ранее спортсмен отмечал, что UFC официально объявит о проведении турнира в России в феврале 2018 года.

Как писал портал iz.ru, накануне СМИ сообщили, что ирландский боец Конор Макгрегор лишен титула чемпиона UFC, поскольку длительное время не выходил на ринг.

За чемпионский пояс сразятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон. Как ожидается, бой пройдет 7 апреля в Нью-Йорке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первое шоу UFC в России запланировано на 14-15 сентября в Москве
Нурмагомедов проведет следующий бой в апреле 2018 года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017