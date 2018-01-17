UFC впервые привезет турнир в Россию

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) впервые пройдет на территории России. Об этом сообщил российский боец Алексей Олейник.

«Сегодня был подписан контракт UFC с Россией. Всё договорено, всё официально. UFC заходит в Россию», — заявил Олейник в беседе с Championat.com.

Ранее спортсмен отмечал, что UFC официально объявит о проведении турнира в России в феврале 2018 года.

Как писал портал iz.ru, накануне СМИ сообщили, что ирландский боец Конор Макгрегор лишен титула чемпиона UFC, поскольку длительное время не выходил на ринг.

За чемпионский пояс сразятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон. Как ожидается, бой пройдет 7 апреля в Нью-Йорке.