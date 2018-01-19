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Немецкие СМИ предупредили о создании «адской пушки» в РФ

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В России появится улучшенная версия огнеметной системы ТОС-1. 

Как сообщает «Газета.ру», это вызвало сильный резонанс в немецких СМИ. Они прозвали ТОС-1 «адской пушкой». 

В настоящее время огнеметную систему используют не только российские, но и сирийские правительственные войска. ТОС-1 представляет собой реактивную систему залпового огня из 30 труб. Когда из них стреляют ракетами с термобарическими боеголовками, при попадании в одну и ту же цель возникает эффект «аэрозольной бомбы». Как отмечается, от такого потока огня не спасают блиндажи и бункеры.

В огнеметной системе ТОС-2 должны быть устранены два основных недостатка предшественника. Дальность ракет увеличится, чтобы исключить возможность их поражения установками противника. Кроме того, будет повышена мобильность огнемета.

Ранее портал iz.ru сообщал, что немецкая газета Stern написала о гиперзвуковой крылатой ракете «Циркон».

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