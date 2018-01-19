Названы самые «убитые» дороги Петербурга

Автомобильные и транспортные эксперты назвали дороги в Санкт-Петербурге, к которым у них больше всего нареканий. Во главе списка оказались набережные Фонтанки.

Как отметил в интервью телеканалу «78» гендиректор института «Урбаника» Антон Финогенов, участки на Фонтанке «не убиты» полностью, однако надо учитывать то, что Фонтанка является одной из пяти основных артерий города.

Кроме Фонтанки эксперты предъявляют претензии к дорогам, расположенным в северной части города. Так, представитель Федерации автовладельцев России по Петербургу и Ленобласти Дмитрий Можегов в этой связи обратил внимание на улицы Руднева, Кустодиева и Фомина. По его словам, «они в таком состоянии, как будто их бомбили».

В свою очередь, глава некоммерческого партнерства таксомоторных предприятий Петербурга Юрий Вейков считает неудовлетворительным состояние проспекта Художников в районе улицы Сикейроса. А руководитель региональной общественной организации автомобилистов «СПб.Авто» Святослав Данилов — Суздальский проспект, проспект Просвещения, Тихорецкий проспект и Поэтический бульвар.

По словам председателя Всероссийского общества автомобилистов и члена штаба ОНФ в Петербурге Валерия Солдунова, который «коллекционирует» «убитые» дороги на основе мониторинга обращений граждан, в удручающем состоянии находится дорога от Геологической улицы в сторону поселка Куттузи. Ее длина составляет 500 м, и она никому не принадлежит.

Некоторые эксперты не стали называть конкретные улицы, а обратили внимание на их общую проблему — колейность. Так, по словам замгендиректора ГК «Петербургское Такси 068» Виктора Соловьева, это более опасная вещь, чем ямы, поскольку во время дождя из-за аквапланирования автомобиль может вынести на соседнюю полосу.

Телеканал отмечает, что в 2017 году в городе было отремонтировано 118 дорог общей площадью 3 млн кв. м. На это было выделено 5,2 млрд рублей. В этом году на эти цели перечислят 5 млрд рублей.

В России в 2017 году было отремонтировано более 5 тыс. км дорог. Кроме того, была запущена система мониторинга качества дорог и уровня их аварийности.

В свою очередь, в конце года Общероссийский народный фронт определил топ-10 городов с лучшими и худшими дорогами в России. В числе лидеров — Тюмень (1-е место), Майкоп (2-е место) и Белгород (3-е место), среди городов с самыми «убитыми» дорогами оказались Тверь, Орск, наиболее сложной ситуация признана в Махачкале.