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Армия Сирии готовит крупную спецоперацию против «Джебхат ан-Нусры»  

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Фото: Global Look Press/Handout
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Армия Сирийской Арабской Республики готовит крупную спецоперацию против боевиков «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) на северо-западе страны.

Об этом «Известиям» рассказали источники в вооруженных силах страны, информацию также подтвердили в правящей сирийской партии «Баас».

«Речь идет о стыке провинций Хама, Алеппо и Идлиб. Стартовавшее в начале года наступление было стремительным и успешным, теперь мы готовимся сомкнуть тиски и зажать в котле крупную группировку боевиков», — пояснил один из собеседников.

В настоящее время армия президента Башара Асада ведет наступление к юго-востоку от Идлиба, где намерена создать плацдарм для наступления на главный оплот боевиков.

В Москве отметили, что в случае успеха наступательной операции уничтожение «Джебхат ан-Нусры» будет предопределено.

Последние месяцы в Идлиб свозили экстремистов из отвоеванных у них городов Сирийской Арабской Республики.

Подробнее — в материале «Известий»: Сирийским террористам готовят новый котел

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