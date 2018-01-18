Глава Генштаба ВС России обсудил с турецким коллегой ситуацию в Сирии

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и его турецкий коллега Хулуси Акар обсудили ситуацию в Сирии и обеспечение функционирования зон деэскалации в стране.

Об этом сообщает российское Минобороны. Отмечается, что на встрече также присутствовал директор Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан.

«В центре дискуссии была ситуация в Сирийской Арабской Республике, в том числе реализация имеющихся договоренностей по обеспечению функционирования зон деэскалации и поддержанию режима прекращения боевых действий в них», — приводит ТАСС слова из сообщения ведомства.

Как пишет агентство, участники встречи также обсудили перспективы двустороннего военного сотрудничества и договорились о продолжении контактов.