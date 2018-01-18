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Глава Генштаба ВС России обсудил с турецким коллегой ситуацию в Сирии

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и его турецкий коллега Хулуси Акар обсудили ситуацию в Сирии и обеспечение функционирования зон деэскалации в стране.

Об этом сообщает российское Минобороны. Отмечается, что на встрече также присутствовал директор Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан. 

«В центре дискуссии была ситуация в Сирийской Арабской Республике, в том числе реализация имеющихся договоренностей по обеспечению функционирования зон деэскалации и поддержанию режима прекращения боевых действий в них», — приводит ТАСС слова из сообщения ведомства. 

Как пишет агентство, участники встречи также обсудили перспективы двустороннего военного сотрудничества и договорились о продолжении контактов.

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