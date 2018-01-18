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Пять человек погибли при крушении вертолета в США

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Фото: Global Look Press/Sun Sentinel
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Пять человек погибли при крушении вертолета в штате Нью-Мексико (США). В числе погибших оказался представитель оппозиции в Зимбабве Рой Беннетт.

Как сообщает телеканал KOB4, авиакатастрофа произошла в горной местности еще в среду вечером, однако вертолет был обнаружен на следующий день. На борту вертолета находилось шесть человек, пятеро из которых погибли, еще один получил ранения.

Рой Беннетт — потомок европейских колонизаторов. Он был казначеем оппозиционной партии «Движение за демократические перемены» (MDC-T) во главе с бывшим премьер-министром страны Морганом Цвангираи. Вместе с 61-летним политиком в авиакатастрофе погибла его супруга Эйлин.

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