Пять человек погибли при крушении вертолета в США

Пять человек погибли при крушении вертолета в штате Нью-Мексико (США). В числе погибших оказался представитель оппозиции в Зимбабве Рой Беннетт.

Как сообщает телеканал KOB4, авиакатастрофа произошла в горной местности еще в среду вечером, однако вертолет был обнаружен на следующий день. На борту вертолета находилось шесть человек, пятеро из которых погибли, еще один получил ранения.

Рой Беннетт — потомок европейских колонизаторов. Он был казначеем оппозиционной партии «Движение за демократические перемены» (MDC-T) во главе с бывшим премьер-министром страны Морганом Цвангираи. Вместе с 61-летним политиком в авиакатастрофе погибла его супруга Эйлин.