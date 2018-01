Два человека погибли при крушении вертолета в американском штате Огайо

Крушение вертолета произошло в американском штате Огайо. В результате погибли два человека, сообщает газета Sentinel-Tribune.

По данным издания, ЧП произошло в понедельник около полудня по местному времени (20:00 мск) возле участка шоссе близ города Дженоа. В вертолете находились рабочие, занимающиеся обследованием линий электропередач.

Sheriff: 2 dead in helicopter crash near Bradner Road. Copter was transporting workers surveying power lines. The two killed were reported to not be from Northwest Ohio. pic.twitter.com/ntPckqtMyX