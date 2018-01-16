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Два человека погибли при крушении вертолета в американском штате Огайо

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Фото: Global Look Press/Bruno Fahy
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Крушение вертолета произошло в американском штате Огайо. В результате погибли два человека, сообщает газета Sentinel-Tribune.

По данным издания, ЧП произошло в понедельник около полудня по местному времени (20:00 мск) возле участка шоссе близ города Дженоа. В вертолете находились рабочие, занимающиеся обследованием линий электропередач.

 

 

Шериф округа Вуд Марк Василишин подтвердил, что вертолет принадлежал энергокомпании, название которой не уточняется. Оба погибших сотрудника компании проводили разведку местности.

В ближайшее время специалистам Федерального авиационного управления США совместно с Национальным управлением по безопасности на транспорте предстоит провести расследование причин и обстоятельств крушения вертолета.

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