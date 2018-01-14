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Шесть человек погибли при крушении вертолета с нефтяниками в Индии

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Фото: twitter/@ANI
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Жертвами крушения вертолета, на борту которого находились сотрудники индийской комиссии по нефти и природному газу (ONGC), возросло до шести, сообщает Indian Express.

Инцидент произошел утром 13 января.

Вертолет, на борту которого находились семь человек, в том числе пять нефтяников, потерпел крушение у западного побережья Индии.

Связь с воздушным судном была утеряна вскоре после вылета. Вертолет направлялся к одной из нефтяных вышек в Аравийском море. В тот же день спасатели обнаружили в воде, в 50 км от Мумбаи, обломки судна.

Поисковая операция продолжается.

Ведется расследование для установления всех причин крушения. По данным спасателей, вертолет упал с высоты в 60 м.

В декабре портал iz.ru сообщил, что сестра президента Гондураса и еще пять человек погибли при крушении вертолета военно-воздушных сил страны.

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