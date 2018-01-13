Вертолет с индийскими нефтяниками потерпел крушение в Аравийском море

Вертолет, на борту которого находились семь человек, потерпел крушение у западного побережья Индии. Инцидент произошел утром в субботу, 13 января.

Сообщается, что помимо двух пилотов в вертолете находились пятеро сотрудников индийской комиссии по нефти и природному газу. Они направлялись на одну из нефтяных вышек в Аравийском море. Вскоре после вылета связь с экипажем была потеряна, а спустя несколько часов спасатели обнаружили в воде обломки судна.

К настоящему времени найдены тела четырех погибших, еще три человека числятся пропавшими без вести. Причина крушения вертолета сейчас устанавливается, передает «РИА Новости».

Портал iz.ru писал о гибели двух российских пилотов в результате крушения вертолета Ми-24 в Сирии 31 декабря. По предварительным данным, катастрофа произошла из-за технической неисправности.