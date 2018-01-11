Россия возрождает легендарный «покрышкинский» авиаполк

Россия приступила к возрождению легендарного «покрышкинского» авиаполка, который станет важнейшей составляющей российской системы безопасности на Балтике. Об этом «Известиям» рассказали в Минобороны.

Полное историческое название возрождаемой части — 689-й гвардейский истребительный Сандомирский ордена Александра Невского авиационный полк имени маршала авиации А.И. Покрышкина. В годы ВОВ авиаполк занял первое место по числу сбитых вражеских самолетов и количеству Героев Советского Союза среди летчиков.

Сам полк будет базироваться на аэродроме Чкаловск в Калининградской области и решать задачи ПВО в интересах Балтийского флота (БФ). На первых порах он будет вооружаться модернизированными истребителями Су-27СМ (СМ3), а в дальнейшем получит эскадрилью новейших Су-35.

По мнению экспертов, полк сможет эффективно закрыть российское воздушное пространство не только от самолетов и вертолетов, но и от беспилотников и даже крылатых ракет.

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Щит для Калининграда