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Испытания нового вертолета Ми-38 завершатся к концу года

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Комплекс летных испытаний нового среднего многоцелевого вертолета Ми-38 завершится до конца 2018 года.

В частности, в этом году тестовые полеты машины пройдут «в условиях высокогорья, жаркого климата, морозов и при обледенении», — сообщил источник в авиапромышленной отрасли.

За прошлый год выполнено около 400 испытательных полетов вертолета, а с начала испытаний — более 1 тыс. В полетах участвуют четыре опытных образца машины.

В частности, в декабре 2017 геликоптер показал на испытаниях максимальную скорость полета 320 км/ч. Ранее Ми-38 достиг высоты полета 6300 м и поднял максимальную полетную нагрузку 15,6 т.

Средний многоцелевой Ми-38 занимает нишу между Ми-8 и тяжёлым Ми-26. Может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолёта и летающего госпиталя, уточняет «Интерфакс». 

Разработана военная версия Ми-38Т, которая отличается от базовой модели рядом параметров и набором оборудования.

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