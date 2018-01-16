Семь человек погибли при катастрофе военного вертолета в Колумбии

Семь человек погибли при катастрофе армейского вертолета Ми-17 в Колумбии.

Причины аварии устанавливаются. Воздушное судно упало на территории района Сеговия департамента Антиокия.

Всего на борту находились 10 человек — восемь военных и двое гражданских лиц. Судьба трех человек пока неизвестна, сообщает колумбийское Radio W.

Военный вертолет совершал плановый инспекционный полет. Его задачей была проверка армейских хранилищ топлива.

Вертолет Ми-17 — экспортный вариант российского Ми-8МТ. Он отличается дополнительной мощностью двигателя, системой пылезащиты воздухозаборников и хвостовым винтом на левом борту (в стандартной комплектации задний винт справа).