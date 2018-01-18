Гостиницы Владивостока готовятся к приему гостей ВЭФ-2018

Гостиницы Владивостока и Артема готовятся к приему гостей четвертого Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке в сентябре 2018 года, сообщила пресс-служба Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Принимать гостей ВЭФ-2018 планируют 25 гостиниц Владивостока и Артема. Большая часть из них уже начала подготовку номерного фонда. Для проверки подготовки номеров создана рабочая группа во главе с временно-исполняющим обязанности губернатора Андреем Тарасенко, сообщило «Хабаровский край сегодня».

Директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков отметил, что все выбранные гостиницы соответствуют требованиям для работы с участниками форума. В общей сложности будет подготовлено не менее 1600 номеров.

Культурная и спортивная программа ВЭФ постоянно улучшается и обновляется. В этом году, например, на форуме впервые пройдет парусная регата. Участвовать в ней будут яхтсмены из разных стран, в том числе из Китая и Кореи. В бухте Золотой Рог будет организована выставка парусников.