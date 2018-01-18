Прямой эфир

Гостиницы Владивостока готовятся к приему гостей ВЭФ-2018

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гостиницы Владивостока и Артема готовятся к приему гостей четвертого Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке в сентябре 2018 года, сообщила пресс-служба Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Принимать гостей ВЭФ-2018 планируют 25 гостиниц Владивостока и Артема. Большая часть из них уже начала подготовку номерного фонда. Для проверки подготовки номеров создана рабочая группа во главе с временно-исполняющим обязанности губернатора Андреем Тарасенко, сообщило «Хабаровский край сегодня».

Директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков отметил, что все выбранные гостиницы соответствуют требованиям для работы с участниками форума. В общей сложности будет подготовлено не менее 1600 номеров.

Культурная и спортивная программа ВЭФ постоянно улучшается и обновляется. В этом году, например, на форуме впервые пройдет парусная регата. Участвовать в ней будут яхтсмены из разных стран, в том числе из Китая и Кореи. В бухте Золотой Рог будет организована выставка парусников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крупный яхт-клуб построят во Владивостоке
Бухту Золотой Рог во Владивостоке полностью расчистят в 2019 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017