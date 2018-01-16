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Бухту Золотой Рог во Владивостоке полностью расчистят в 2019 году

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Власти Приморского края намерены полностью очистить бухту Золотой Рог во Владивостоке в 2019 году. В настоящее время уже около 85% хозяйственно-бытовых сточных вод областной столицы поступает на современные очистные сооружения, в том числе 75% — по этому водоему.

Программа по ликвидации накопленного экологического ущерба в бухте Золотой Рог была разработана в 2017 году. На эти цели из бюджета региона направлено более 350 млн рублей. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

По данным Минприроды РФ, в каждом федеральном округе есть «грязные» или «экстремально грязные» водные объекты, состояние которых не меняется десятилетиями. Причина — в антропогенной нагрузке. 80% очистных сооружений населенных пунктов требуют полной модернизации, а в некоторых случаях вообще не подлежат восстановлению. Крупнейшие реки — Волга, Обь и Енисей — «потеряли питьевое значение». Волга и ее притоки на протяжении последнего десятилетия являются наиболее загрязненными природными объектами.

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