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Трамп опроверг слова премьера Израиля о переносе посольства

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим займет больше года.

«До конца года? Мы обсуждаем разные сценарии… Мы на это не особо рассчитываем, нет», — отметил американский лидер.

Таким образом, Трамп опроверг слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что дипмиссия переедет в 2018 году.

В интервью Reuters президент США также рассказал, что здание будет очень красивым, но дешевле нового американского посольства в Лондоне, которое обошлось Вашингтону в более чем $1 млрд.

Как писал портал iz.ru, в декабре 2017 года Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил перенести туда из Тель-Авива дипмиссию США.

Решение Вашингтона вызвало волну возмущения и осуждения в арабском мире, а также спровоцировало обострение палестино-израильского конфликта.

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