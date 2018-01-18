Трамп опроверг слова премьера Израиля о переносе посольства
Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим займет больше года.
«До конца года? Мы обсуждаем разные сценарии… Мы на это не особо рассчитываем, нет», — отметил американский лидер.
Таким образом, Трамп опроверг слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что дипмиссия переедет в 2018 году.
В интервью Reuters президент США также рассказал, что здание будет очень красивым, но дешевле нового американского посольства в Лондоне, которое обошлось Вашингтону в более чем $1 млрд.
Как писал портал iz.ru, в декабре 2017 года Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил перенести туда из Тель-Авива дипмиссию США.
Решение Вашингтона вызвало волну возмущения и осуждения в арабском мире, а также спровоцировало обострение палестино-израильского конфликта.