Совет ООП выступил за приостановку признания Израиля как государства

Центральный Совет Организации Освобождения Палестины (ООП) выступил за приостановку признания Израиля в качестве государства. Соответствующее решение было принято по итогам голосования в Рамалле, передает ТАСС со ссылкой на агентство France-Presse.

«Центральный совет поручил Исполнительному комитету ООП приостановить признание Израиля до тех пор, пока он не признает государством Палестину в границах 1967 года, не отменит аннексию Восточного Иерусалима и не прекратит колонизацию», — говорится в заявлении руководящего органа.

Напомним, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей еврейского государства и заявил о переносе американского посольства в Израиле в этот город из Тель-Авива.

На сегодняшний день статус Иерусалима является одной из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают на том, что Иерусалим является «единой и неделимой» столицей Израиля. Однако палестинцы желают сделать Восточный Иерусалим столицей своего государства.