Сцены секса и насилия запретили показывать на ТВ в Туркменистане

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал закон, запрещающий транслировать на телевидении сцены секса, насилия и вредные привычки. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Радио Азатлык».

Данный закон призван создавать «положительный образ» страны. Один из его пунктов рассчитан на «обеспечение защиты несовершеннолетних лиц от распространения публичной информации, оказывающей негативное воздействие на их физическое, умственное или нравственное развитие».

Отмечается, что запрет на трансляцию сексуальных и насильственных сцен, а также вредных привычек направлен на защиту национальных интересов. Примечательно, что в законе не прописано, что подразумевается под понятием «вредные привычки», а также не перечислены органы или лица, которые займутся их определением.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Туркменистане разрешили ездить только на белых автомобилях, так как белый цвет является любимым цветом у Гурбангулы Бердымухамедова. Импорт черных машин в Туркмении был запрещен еще три года назад.