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В Туркмении разрешили ездить только на белых автомашинах

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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В Туркмении дорожная полиция отлавливает автомобили всех цветов, кроме белого. Правоохранители отправляют машины на штрафстоянки, передает портал «Хроника Туркменистана».

Сообщается, что полицейские не только требуют отвезти автомобиль на штрафную стоянку, но также перекрасить его или прекратить им пользоваться вовсе. Негласный запрет начал действовать со 2 января текущего года.

В конце прошлого года машины таких цветов изымали у владельцев и возвращали под расписку о том, что автовладельцы их перекрасят. На фоне этого запрета местные автосервисы взвинтили цены на услуги по перекраске автомобилей почти два раза: с $500 до $1 тыс., пишет «Газета.ру».

При этом официальный запрет на цветные или черные авто в стране пока не объявлялся. Местные СМИ лишь отмечают, что белый цвет является любимым у Гурбангулы Бердымухамедова. Импорт черных машин в Туркмении был запрещен еще три года назад.

Сообщается, что вместе с этим в Туркмении запретили садиться за руль женщинам. Официальной информации или подтверждения от властей СМИ на этот счет нет. Как пишут независимые издания, в течение двух последних недель автоледи звонят люди, которые представляются участковыми и расспрашивают о нюансах получения ими водительских прав. Кроме того, у них интересуются, кто купил автомобиль и за чей счет он содержится.

Кроме того, в связи с особым отношением Бердымухамедова к приметам и суевериям сотрудники дорожной полиции требуют у автовладельцев удалить из салона машины традиционные амулеты и талисманы.

Портал iz.ru писал о том, что Бердымухамедов 22 ноября проверил ходовые качества новых гоночных автомобилей BMW M3, которые закупило МВД республики. Туркменский лидер проехал несколько кругов на специальном треке и даже «подрифтил» вокруг конусов.

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