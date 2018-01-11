Президент Туркмении пострелял на погранзаставе под музыку из Battlefield

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посетил одну из пограничных застав, где проверил боеготовность военнослужащих. Видео, снятое во время поездки, опубликовано на YouTube в четверг, 11 января.

Ролик, сопровождающейся музыкой из игры Battlefield, начинается с того, что глава государства едет на большом пикапе к погранзаставе. Затем для Бердымухамедова проводятся учения, в ходе которых он пострелял из пистолета, а также оценил образцы современной техники, поступившей на вооружение погранслужбы страны.

Во время визита глава государства призвал усилить работу по привлечению военнослужащих к регулярным занятиям физкультурой и развитию военно-прикладных видов спорта в частях национальной армии, сообщают информагентства страны.

22 ноября Бердымухамедов проверил ходовые качества новых гоночных автомобилей BMW M3, которые закупило МВД республики для подведомственного Центра автомобильного спорта. В Сеть выложили видео, как политик проехал несколько кругов на специальном треке и даже «подрифтил» вокруг конусов.